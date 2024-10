Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Egil Svoren fikk 25 millioner kroner i fallskjerm, tilsvarende seks års etterlønn, da han ble sparket som sjef i Schage Eiendom i fjor. Da gikk det familieeide eiendomsselskapet med et underskudd før skatt på nesten 500 millioner.

Selskapet har også hatt et langt og komplisert utviklingsprosjekt i Oslo som ikke har kastet av seg en eneste krone. I mars ble det kjent at Schage Eiendom hadde solgt prestisjeeiendommen Stortorvet 7 til KLP for 2,5 milliarder, uten gevinst.

En rekke investorer bunnfisket i Nordic Semiconductor da halvlederselskapet stupte 24 prosent på børs på kapitalmarkedsdagen i forrige uke.

Den største kjøperen var Folketrygdfondet, som kjøpte for 185 millioner kroner. Blant private investorer sto Christian Stabell-Eriksens Centra Invest for det største kjøpet, på 20 millioner. Anaxo Capital, med Ole Anker-Rasch og Bjørn Dæhlie i spissen, tredoblet sin eierpost.

Det børsnoterte Ålesund-rederiet Golden Energy Offshore Services kjøper to subseaskip av John Fredriksen, som selger med solid gevinst.

Skipsmeglere antyder en markedspris på drøyt 80 millioner dollar for lignende skip. Da Fredriksen kjøpte skipene, sa ryktene at han skulle ha betalt i underkant av 50 millioner dollar pr. skip. Det betyr i tilfelle en gevinst på rundt 60 millioner dollar for Fredriksen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiet. Hovedbudskapet i partiets programutkast for neste stortingsperiode er at alle skatter og avgifter fryses på dagens nivå.

Nestleder i Ap, Tonje Brenna, er troverdig når hun fast og bestemt slår fast at «det samlede skatte- og avgiftsnivået vil ikke øke med en fortsatt Arbeiderparti-ledet regjering». Ap og regjeringen kan ikke dumme seg ut igjen. Vi tror på Brenna, skriver Hegnar.

