I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Hans Rettedal Christiansen at markedstrendene i tredje kvartal har beveget seg i riktig retning for Storebrand, noe som driver inntjeningen i selskapets viktigste segment: Sparing.

Analytikeren forventer at både garanterte porteføljer og selskapets porteføljer vil kompensere for midlertidig svake resultater fra skadeforsikring, og gjentar kjøpsanbefalingen før rapporten for tredje kvartal 23. oktober.

Analysefakta Aksje: Storebrand Meglerhus: Danske Bank Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 124 (124)

For tredje kvartal estimerer Rettedal Christiansen et driftsresultat på 814 millioner kroner, opp 18 prosent på årsbasis, drevet av fortsatt vekst i gebyrinntekter grunnet underliggende utvikling i forvaltningskapital og et forbedret forsikringsresultat. På kvartalsbasis forventes en liten nedgang grunnet høyere driftskostnader, men dette anses å være forstått av markedet etter det unormalt lave nivået i andre kvartal.

Solvens II-forholdet anslås til 193 prosent, opp fra 191 prosent i andre kvartal. Aksjen handles til 11,3x forventet 2025-resultat og 10x justert for forventet kapital tilbakebetalt til aksjonærene – noe som vurderes som attraktivt med tanke på inntjeningstrenden.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.