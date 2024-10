JPMorgan mener risikoen har økt – stor interesse for energiaksjer

David Aserkoff, aksjestrateg i JPMorgan, er ute med en oppdatering etter at Iran avfyrte missiler mot Israel.

Om disse angrepene, samt at Israel har sendt tropper til Libanon, skriver strategen: «Risikoen for en bredere regional konflikt har ikke vært så høy siden 7. oktober», da Hamas angrep Israel og drepte 1.200 mennesker, ifølge NRK.

«Aksjemarkedene i MØNA [Midtøsten og Nord-Afrika], olje og generelt globale aksjer har tidligere vært lite påvirket av konflikten i Israel og hos naboene. Selv missilangrepene fra Iran i april hadde liten effekt på markedene», skriver strategen.

Strategen mener nå at markeder i CEEMEA (Sentral- og Øst-Europa, Midtøsten og Afrika) vil fortsette å være stabile, med mindre GCC-land som Saudi-Arabia og UAE blir involvert i konflikten. Det samme gjelder også land utenfor regionen, «og/eller hvis Hormuzstredet blir blokkert», skriver Aserkoff.

Stor interesse for energiaksjer

Videre skriver Aserkoff at konflikten kan påvirke andre geopolitiske spørsmål, som det kommende valget i USA, OPEC+-samarbeidet og NATOs holdning til Ukraina.

Fra JPMorgans Afternoon Briefing: «Nyheten om et nært forestående ballistisk missilangrep førte til en kraftig økning i oljeprisene og utløste en "risk-off"-stemning i markedet. Nyhetene kom kort tid etter at markedet åpnet, noe som førte til et intradagsfall på 1,3 prosent i løpet av de første to timene. SPX hentet inn omtrent 40 prosent av tapet i ettermiddagshandelen, spesielt etter nyheter om militærhjelp fra USA.»

Fra Goldman Sachs sin Market Colors: «Oljeprisen steg med 3,5 prosent (påminnelse: forrige ukes short-salg i energisektoren var det største på over 5 år).» Meglerne i banken rapporterte om stor interesse for energiaksjer (XLE), da kundene deres kjøpte 190.000 kjøpsopsjoner i XLE-indeksen – det høyeste volumet siden desember 2022.