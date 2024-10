– Du bør være forsiktig når andre er grådige

I løpet av september gikk den anbefalte porteføljen til Norne Securities opp 0,4 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,6 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 13,0 prosent hittil i år.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities understreker at oljeprisen var svak i september grunnet spekulasjoner om at Saudi Arabia, som har ca. tre millioner fat i daglig ledig produksjonskapasitet, ville prioritere markedsandel fremfor en høy oljepris.

– En svak oljepris forklarer også hvorfor Oslo Børs underpresterte globale markeder i september. Et stort utfallsrom for oljeprisen gir også et stort utfallsrom for Oslo Børs, sier Slyngstadli.

Uforutsigbar olje

Samtidig fører eskaleringen i Midtøsten, og rakettene fra Iran mot Israel, til at oljeprisen har steget fra 71 til 75 dollar fatet tidlig i oktober.

– Samlet sett er utfallsrommet for oljeprisen svært stort, sett i lys av en fortsatt tilstedeværende resesjonsrisiko i USA og Europa, men også nye, kraftige stimulanser til økonomien fra kinesiske myndigheter. Vi mener likevel Aker BP har falt mye i det korte bildet, og fremstår som attraktiv, både gitt fallet i oljeprisen og hvordan aksjen har utviklet seg mot konkurrenter, sier Slyngstadli.

Aker BP var den eneste aksjen i porteføljen som falt i september. Rogaland Sparebank, Scatec, Elmera og Navamedic var alle opp 3–4 prosent, mens SpareBank 1 Sør-Norge var mer eller mindre uendret.

Grådig eller forsiktig?

I begynnelsen av oktober gjør ikke Norne Securities noen endringer i den anbefalte porteføljen.

– Husk hva Warren Buffett sa: Det beste er å være forsiktig når de andre er grådige, og grådig når de andre er forsiktige, sier Slyngstadli.