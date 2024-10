Favorittaksjene til JPMorgan for oktober

En ny måned har startet og JPMorgan fremhever sine favorittaksjer for oktober. Investeringsbanken trekker særlig frem en elektronikkforhandler som de mener er et godt kjøp, det skriver CNBC onsdag.

JPMorgan la fredag elektronikkforhandleren Best Buy til i sin fokus liste som en del av investeringsbanken sin verdistrategi. De ser nå et mulig vendepunkt for nøkkelkategoriene til kjeden, som inkluderer TVer og andre elektroniske applikasjoner. De tror at kjeden vil se en fortsatt vekst i den gjennomsnittelige salgsprisen på produktene deres.

Analytiker i JPMorgan Christopher Horvers tror på en økning i driftsmarginen fra 4,1 til 5 prosent og anbefaler kjøp av aksjen. Han har et kursmål på 111 dollar per aksje, noe som impliserer en oppside på ni prosent fra tirsdagens sluttkurs.

´Eli Lilly er også å finne på listen over aksjer JPMorgan anbefaler for oktober. I sistnevnte ser investeringsbanken en oppside på 24 prosent, det etter at legemiddelselskapet allerede har steget mer enn 51 prosent på børsen så langt i år.

Eli Lilly er produsenten av Mounjaro og Zepbound diabetes og vekttapsmedisiner og er verdensledende på medisinene sammen med den danske kjempen Novo Nordisk.

På listen over andre aksjer JPMorgan anbefaler for oktober finner vi Charles Schwab, Ulta Beauty, Carmax og AT&T.