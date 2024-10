Fra kontoret på Bislett i Oslo forvalter Tor Andenæs milliarder av kroner gjennom investeringsselskapet Kvantia. Mye av pengene kommer fra eiendom, men investoren sitter også på betydelige verdier i børsnoterte aksjer.

De siste årene har vært en turbulent reise for Andenæs-familien. I 2021 satt investeringsselskapet igjen med et overskudd på 2,3 milliarder kroner etter en kjempegevinst i Torghatten. 2022 ble alt annet enn kjempe, da selskapet tapte over 1,6 milliarder kroner, i stor grad drevet av et kraftig kursras i bioteknologiselskapet Nykode Therapeutics.

Fjoråret var underskuddet snudd til pluss og Kvantia kunne bokføre et årsresultat på 116,4 millioner kroner. Egenkapital fikk seg også et byks og økte fra 2,7 til 2,84 milliarder kroner.

Kjempetap i Nykode

I følge aksjeeierregisteret står Victoria India Fund AS, som er 100 prosent eid av Kvantia oppført med 17.705.175 aksjer i Nykode Therapeutics. Det gjør Andenæs-familien til den fjerde største aksjonæren i selskapet.

Så langt i år har aksjen hatt en katastrofal utvikling, og aksjekursen er i år ned rundt 80 prosent. Om Andenæs-familien eide like mange aksjer i starten av året, tilsvarer det et papirtap for familien på rundt 280 millioner kroner.

Andenæs-familien er også stor aksjonær i det medisinske diagnostikkselskapet Gentian Diagnostics, og sitter der med 1.803.368 aksjer og er nest største aksjonær i selskapet. Aksjeposten deres i selskapet er verdsatt til rundt 80 millioner kroner.

Kvantia (Mill. kr) 2023 2022 Driftsresultat 131,0 −1.623 Netto finans 2,1 10,4 Årsresultat 116,4 −1.616 Egenkapital 2.839 2.701 Gjeld 438,4 314,2

Protector Forsikring er en annen aksje de har i porteføljen, og der har de gjennom Kvantia og Victoria India Fund aksjer for rundt 85 millioner kroner ved dagens kurs. Aksjen har vært en god investering i år, og gitt en avkastning på godt over 30 prosent.

Tor Andenæs med familie er i følge kapital verdsatt til 3,8 milliarder kroner.