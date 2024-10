Dette skjer i dag – torsdag

Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen torsdag:



Prisingen av det norske kryptoanalyseselskapet Dune Analytics har kollapset. For litt over to år siden var det verdt over én milliard dollar, som kvalifiserer for enhjørningsstatus. I regnskapet for 2023 er det derimot ingen spor av verdier i milliardklassen.

Driftsinntektene var på snaue 4,1 millioner dollar. Verdsettelsen fra 2022 er dermed på over 250 ganger fjorårets inntekter. Samtidig vasser gründerne i kjempeunderskudd.

Hvis det virkelig skulle eksplodere i Midtøsten, er det positivt for Oslo Børs, siden oljeprisen vil gå til himmels. Det sier forvalter Jan Petter Sissener, som selv sitter rolig i båten.

Han anbefaler å kjøpe oljeaksjer nå. Blant Sisseners favoritter er Vår Energi, Total og Shell, i tillegg til oljeserviceselskapet Shelf Drilling.

De tre gründerne Simen Torgersen, Rune Holmøy og Amund Medbø deler rundt 250 millioner kroner når de nå selger pengemaskinen 60 Grader Næringsmegling.

Selskapet har spesialisert seg på industri- og logistikkeiendom, noe som har gitt store overskudd og høye marginer. Nå selges det til CBRE, verdens største meglerselskap.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om oljeprisen. Den hoppet 4 prosent til 75 dollar pr. fat da Iran sendte 200 raketter mot Israel, og utviklingen videre vil i stor grad avhenge av om Israel vil bombe og ødelegge den iranske oljeproduksjonen.

Det er bare å vente og se. Israel kommer til å svare i Iran, Iran kan følge opp med nye rakettangrep i Israel, og flere land – Irak, Syria og Jemen – kan blande seg inn. Oljen vil bety mye. Man skal ha gode nerver for å spekulere i oljeprisen, skriver Hegnar.

Finanskalender

Torsdag 3. oktober

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser september, kl. 11.00

Australia: PMI tjenester september endelig, kl. 01.00

Japan: PMI tjenester september endelig, kl. 02.30