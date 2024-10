Bulder kutter i utlånsrenten

Bulder, eid av Sparebanken Vest, kutter utlånsrenten med 0,15 prosentpoeng for alle eksisterende og nye kunder. For eksisterende kunder vil endringen tre i kraft fra 5. desember 2024, ifølge børsmeldingen.

- Etter en periode med rentehopp på løpende bånd, melder Norges Bank at vi nærmer oss tidspunktet for å sette renten ned. Om prognosen holder, vil rentene begynne å krype nedover i løpet av første kvartal 2025. I Bulder liker vi å være i forkant. Derfor begynner vi allerede nå med å senke boliglånsrenten. Vi satser på at det blir starten på flere gode nyheter i tiden som kommer, sier konserndirektør Bulder, Simen Eilertsen.