Oslo Børs holder seg i negativt terreng torsdag ettermiddag. Klokken 14.45 er hovedindeksen ned 0,3 prosent til 1.433,83.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2,3 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også nedover. Tyske DAX faller 0,6 prosent, franske CAC 40 0,9 prosent, mens britiske FTSE 100 er marginalt i rødt.

På Wall Street peker futureshandelen mot en negativ åpning etter marginal oppgang onsdag. Investorene har ifølge CNBC allerede vendt blikket mot fredagens viktige arbeidsmarkedsrapport. Tall sluppet onsdag viste at den private sysselsettingen var høyere enn ventet i september.

Iran-frykt i olje

Oljeprisene stiger for tredje dag på rad etter eskaleringen i Midtøsten, og spesielt mellom Iran og Israel. Israel har torsdag gjennomført «målrettede angrep» sentralt i Beirut, og minst ni skal være drept. Oljemarkedet frykter først og fremst at konflikten skal resultere i forstyrrelser av oljeeksport fra Iran.

Brent-olje for desember-levering står i 75,38 dollar pr. fat, opp 2,0 prosent (1,50 dollar) siden midnatt og bittelitt ned fra 75,47 dollar da Oslo Børs stengte onsdag.

– Etter Irans angrep kan oljeprisene holde seg høye eller bli mer volatile en liten stund til, men vi har nok produksjon og nok olje i verden, sier East Daley Analytics-sjef Jim Simpson til Reuters.

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste onsdag at råoljelagrene steg 3,9 millioner fat til 417 millioner fat i uken som endte 27. september, mot Reuters-forventning om et lagertrekk på 1,3 millioner fat. Torsdag varsler Libyas oljeminister ifølge Bloomberg at landet vil gjenoppta oljeproduksjonen i dag.