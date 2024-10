Finanshus spår Harris-seier basert på oppgang i aksjer

Finanshuset StoneX mener Kamala Harris og Demokratene ligger an til å vinne valget basert på S&P 500-data. Stenger S&P 500-indeksen over 5.522 poeng innen slutten av oktober, er det et «klart signal om Harris-seier», skriver strategene Kathryn Rooney Vera og Nick Reece i StoneX.

På onsdag var sluttkursen til S&P 500 på 5.709, noe høyere enn Harris-seier-terskelen til StoneX.

Ifølge analysen er teorien: «Et sterkt marked i månedene før valget har en tendens til å favorisere det sittende partiet» – Biden og Demokratene. Et svakere marked før valget signaliserer partiskiftet, ifølge strategene.

Alltid unntak

«Som med alle indikatorer finnes det unntak.» S&P 500-indikatoren har spådd riktig utfall i 20 av 24 tilfeller, opplyser strategene.

I tre av de fire unntakene var utfallene: Eisenhowers gjenvalg, Nixons seier og Reagans valg.

«I Eisenhowers tilfelle var det personlig popularitet som veide tyngre enn markedets prestasjon, mens Nixons seier var sterkt påvirket av en tredjepartskandidat som splittet opposisjonens stemmer – omstendigheter som ikke er relevante i 2024», heter det i analysen.

Ronald Reagan sin seier har derimot en parallell med årets valg, nemlig inflasjon. Seieren til Reagan «knyttes ofte til den høye inflasjonen under Carter», skriver strategene.