I en analyse fra SEB skriver analytiker Markus Heiberg at de løfter kursmålet for Telenor fra 150 til 160 kroner etter et begivenhetsrikt tredje kvartal i Asia. Kjøpsanbefalingen gjentas.

Thailand bidro til den største økningen i netto aktivaverdi (NAV), mens politisk uro i Bangladesh skapte overskrifter. Likevel er det ifølge Heiberg beroligende at overgangsregjeringen har sterke bånd til Telenors datterselskap, noe som fører til at SEB kun nedjusterer driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) med 1 prosent for perioden 2024-2026.

I Norden forventes en organisk driftsresultatvekst på 4 prosent i tredje kvartal og ingen vesentlig endring i 2024-guidingen for fri kontantstrøm (FCF).

Analysefakta Aksje: Telenor Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 160 (150)

For tredje kvartal forventer SEB en fri kontantstrøm på 1,2 milliarder kroner (2,2 milliarder kroner i andre kvartal), samt en nedjustering av konsernets driftsresultat før ned- og avskrivninger med 4 prosent på grunn av situasjonen i Bangladesh.

Når det gjelder den nylig kunngjorte nasjonale roamingavtalen med Lyse (ice) i Norge, anslås dette å øke Telenors driftsresultat for 2025-2026 med cirka 1 prosent. Dette representerer omtrent 0,5 kroner pr. aksje i netto nåverdi.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.