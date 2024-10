Streik i USA: Minst 45 containerskip i kø

Lange køer med containerskip hoper seg opp utenfor de store havnene i USA torsdag. Det skjer etter den største streiken blant havnearbeidere i statene på nesten ett halvt århundre, det skriver Reuters torsdag.

Streiken har ført til en mangel av varer for amerikanerne, med alt fra bananer til bildeler. Ingen forhandlinger har blitt planlagt mellom fagforeningen til arbeiderne og bedriftene, men havnene har etter press fra det hvite hus om å øke lønnen til de ansatte, signalisert onsdag kveld at de er åpen for nye samtaler.

Kan få store konsekvenser

Det kan få store konsekvenser om streiken drar ut i tid, ettersom at havnene er som en hovedpulsåre i verdens handel. «Jo lenger dette varer, jo mer kommer vi til å begynne å føle denne påvirkningen,» sa transportsekretær Pete Buttigieg til MSNBC. «Du kan rett og slett ikke ha forsyningskjeder som fungerer bra med mindre disse havnene på østkysten og Gulfkysten er i gang,» fortalte han videre.

Minst 45 containerskip som ikke har vært i stand til å losse, hadde ankret opp utenfor de streikrammede havnene på østkysten og Gulfkysten t innen onsdag, opp fra bare tre før streiken startet søndag, ifølge Everstream Analytics.



«Mange ser ut til å ha bestemt seg for å vente, muligens i håp om en rask løsning på streiken, i stedet for å ta den proaktive beslutningen om å avlede,» sa Everstreams Jena Santoro i en videopresentasjon sett av Reuters.

Hun sa at skipsetterslepet kan dobles innen slutten av uken, og at den resulterende overbelastningen kan ta uker, om ikke måneder å fjerne.

Et alternativ ville være å seile til vestkystens havner på den andre siden av landet, sannsynligvis ved hjelp av Panamakanalen, en reise på tusenvis av mil som vil øke kostnadene og legge til uker til leveringstiden.