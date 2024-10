Libya: Vil returnere 700 000 fat per dag

Libya sa at de vil gjenoppta full oljeproduksjon fra torsdag. Trekket skal returnere rundt 700 000 fat per dag med råolje til det globale markedet etter løsningen av en tvist mellom rivaliserende politiske fraksjoner i landet, det skriver Financial Times torsdag.

Tidligere ordre om å stoppe operasjoner har blitt opphevet ved «alle libyske råoljefelt og terminaler», sa National Oil Corporation i en uttalelse torsdag.

Libya pumper normalt rundt 1,2 millioner fat råolje om dagen, men produksjonen har falt til mindre enn 450 000 fat om dagen. Det skjedde etter at regjeringen med kontroll over den østlige delen av landet la ned produksjon og eksport i august i en kamp om kontrollen over sentralbanken.



Gjenopptagelsen av full produksjon fra Libya vil bidra til å dempe noen av bekymringene i markedet over potensialet for at den eskalerende konflikten i Midtøsten kan forstyrre oljeforsyningen fra Iran og andre produsenter i Gulfen.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpeker overfor CNBC at et israelsk angrep på den iranske oljeinfrastrukturen vil få dramatiske konsekvenser på oljeprisene.

– Hvis oljeinstallasjoner i Iran virkelig ble tatt ut, og tvinger eksporten ned med 2 millioner fat pr. dag, vil det neste spørsmålet markedet stiller seg bli hva som vil skje i Hormuz-stredet. Det vil selvfølgelig legge en betydelig risikopremie på oljen, sier han.

– Da kan oljeprisene lett stige til 200 dollar pluss, fortsetter Schieldrop.

Torsdag kveld står WTI oljen i 73,72 dollar per fat, mens brent oljen står i 77,81 dollar per fat.