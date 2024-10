Innsideporteføljen passerte 36 prosent

Selv om Innsideporteføljen steg 2,6 prosent denne gangen, ble dette den fjerde uken på rad hvor våre fem utvalgte aksjer i snitt gjorde det svakere enn Oslo Børs. Økt konflikt i Midtøsten har sendt oljeprisen til værs, slik at hovedindeksen er opp hele 3 prosent siden forrige oppdatering.

På vårt faste oppdateringstidspunkt etter børsslutt torsdag lå hovedindeksen på 1436,15 poeng. Den nærmer seg dermed toppnoteringen fra i sommer på 1459,29 poeng.

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke 2,59% 3,04% −0,45% Hittil i år 36,15% 10,10% 26,05%

Innsideporteføljen er siden årsskiftet opp 36,2 prosent, og det er også nesten en årstopp. Vi ligger nå bare 0,9 prosentpoeng bak vår bestenotering fra midten av september.

En aksje i rødt

Den seneste tidens oljeprisoppgang gjorde at TGS hentet seg noe inn igjen denne uken. Aksjen endte opp 3,7 prosent, men er likevel ned 17,2 prosent siden vi tok inn aksjen i juni. Hele denne ukens oppgang, og litt til, kom torsdag da seismikkselskapet meldte om en 4D-baselinje-streamerkontrakt sør i Atlanterhavet.

Vår beste aksje denne uken ble Scana, med et kurshopp på 10,1 prosent. Onsdag ble det kjent at namibiske MIG Finance har engasjert Deutsche Bank for å fullføre finansieringen av sitt Scana-bud på 4 kroner pr. aksje. Scana-aksjen endte på 3,39 kroner torsdag, så oppsiden er fortsatt stor.

Uke 40 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Public Property Invest 13.6.2024 14,66 10,26 18,77 18,96 29,3% 1,0% TGS 20.6.2024 121,40 84,98 96,90 100,50 −17,2% 3,7% Scana 22.8.2024 2,41 1,68 3,07 3,38 40,2% 10,1% Arendals Fossekompani 29.8.2024 163,00 114,10 170,80 166,20 2,0% −2,7% Mowi 5.9.2024 183,60 128,52 187,00 188,50 2,7% 0,8%

Vår dårligste aksje denne uken, og den eneste som endte i minus, var Arendals Fossekompani. Kursfallet var på 2,7 prosent, noe som mer enn halverte kursoppgangen fra da vi tok inn aksjen i Innsideporteføljen i slutten av august.

Flere store kjøp

Tredje kvartal er nå over, og en ny rapporteringssesong nærmer seg. Det medfører lavere aktivitet blant innsiderne på Oslo Børs. Det har likevel vært noen store innsidetransaksjoner.

Det nest største kjøpet er gjort av styremedlem Lars Carl Fabian Qvist i Nekkar. I forbindelse med at Rasmussengruppen lempet ut hele sin aksjebeholdning i industriselskapet, kjøpte Qvist aksjer for nesten 5 millioner kroner.

Ukens innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* Nekkar Lars Carl Fabian Qvist, styremedlem 4 971,5 26% Vow Thomas Borgen, styremedlem 75,0 14% Vistin Pharma Øystein Stray Spetalen, styremedlem (kjøper er Saga Pure) 3 185,0 6% Gentoo Media Mateusz Juroszek, styremedlem 16 581,9 2% Sum

24 813,4

*Andel av nåværende beholdning som ble kjøpt.

Aksjene ble kjøpt til kurs 8 kroner, mens aksjekursen torsdag var 9,38 kroner. Qvists aksjekjøp ble gjort til en solid rabatt, noe som gjør at vi ikke tar Nekkar med i Innsideporteføljen.

Ellers har storeier Saga Pure kjøpt seg videre opp i Vistin Pharma, denne gangen for 3,2 millioner kroner. Dette er et innsidekjøp fordi Øystein Stray Spetalen, som er storeier i Saga Pure, sitter i Vistin-styret.

Ukens innsidesalg Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* Sats Gaute Sandal, kosenrdirektør 819,9 8% Vow Jonny Hansen, driftsdirektør 7 944,8 26% Subsea 7 Jean Cahuzac, styremedlem 5 530,6 N/A Sum

14 295,3

*Andel av opprinnelig beholdning som ble solgt.

I Gentoo Media, tidligere Gaming Innovation Group, har Juroszek-brødrene kjøpt aksjer for over 16 millioner kroner. Både dette innsidekjøpet og Saga Pures Vistin-kjøp, er gjort av storaksjonærer som bare øker totaleksponeringen med noen få prosenter. Vi ser bort fra denne type kjøp når vi setter sammen Innsideporteføljen. Vi fortsetter derfor med de samme fem aksjene.