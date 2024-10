Gjelstens «wonderboy» blir konsernsjef

Som 28-åring ble Petter Schouw-Hansen (42) innsatt som finansdirektør i konkursrammede Kid. Etter en strålende innsats prikket Bjørn Rune Gjelsten ham på skulderen, og de senere årene har Schouw-Hansen generert gull av gråstein som Gjelstens prosjektdirektør og hardtarbeidende «wonderboy».

Nå har Schouw-Hansen tatt steget opp til konsernsjef for Gjelsten Holding, kommer det frem i en pressemelding fredag. Han tar dermed over roret fra tidligere toppsjef Henrik Schüssler.

60-åringen Henrik Schüssler har vært Bjørn Rune Gjelstens fremste våpendrager som konsernsjef for investeringsselskapet de siste 24 årene.

«Henrik har vært avgjørende for Gjelsten Holdings imponerende utvikling, og har også vært en støttespiller og trygghet for meg og min familie gjennom mange år», kommenterer Bjørn Rune Gjelsten i meldingen.

«Jobben som konsernsjef er krevende, og Gjelsten Holding har i stor grad vært Henriks liv i alle disse årene. Jeg er takknemlig for Henriks innsats, og det er vel fortjent at han nå får mulighet til å prioritere familie og fritidsinteresser.»

Han kommenterer videre at han er glad for at Schouw-Hansen tar på seg ansvaret for å lede konsernet videre.

Ifølge årsrapporten til Gjelsten Holding fikk Schüssler 13,4 millioner kroner i lønn i fjor, ned fra 25,9 millioner året før. Daglig leder får en bonusavtale som vurderes årlig basert på konsernets resultater, men det foreligger ikke noen avtale for sluttvederlag.

Kometkarriere

Med erfaring fra kassa på Rema, en trelastforretning og en konsulentjobb, samt en opptreden innom kjøkkenet i restaurantbransjen og som servitør og bartender, tok Schouw-Hansen et års befalsutdannelse i Forsvaret, før han bega seg på økonomistudier på BI og en master i finans på NHH.

Han flyttet så til Oslo, der han jobbet som konsulent, for det meste innen handel.

Valget falt på BearingPoint, men etter fire år hadde han gjort så sterkt inntrykk at han ble hentet til jobben som finansdirektør i konkursrammede Kid i 2011.

Etter 7,5 år i selskapet gikk han over til Gjelsten-konsernet som sjef for retailinvesteringer, og har senere gått inn som styreleder i en rekke selskaper, med stor suksess.