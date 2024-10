Superinvestor sår tvil om videre rentekutt

Stanley Druckenmiller skrev følgende i en e-post til Bloomberg fredag etter de sterke amerikanske jobbtallene. «Jeg håper at Fed ikke er fanget av fremadrettet veiledning slik de var i 2021,» sa Druckenmiller fredag ​​på e-post etter at lønnsveksten i USA for september slo alle økonomers estimater, det skriver Bloomberg fredag.

«BNP er over trenden, bedriftens fortjeneste er sterke, indeksene er rekordhøye, kreditt svært stramt, gull i all time high. Hvor er begrensningen?», spør han videre.



Kommentarene fra 71 år gamle Druckenmiller, som leder sitt eget Duquesne Family Office, bygger på advarsler fra andre Wall Street-aktører om at markedene må dempe forventningene til tempoet og omfanget av rentekutt fra sentralbankene. Etter de sterke jobbmarkedstallene reduserte tradere sine veddemål på et stort rentekutt for neste måned, og nå nesten utelukker muligheten for et kutt på 50 basispunkter for å matche Fed sitt kutt i september. Samtidig signaliserte Fed-politikere forrige måned at de ønsker å kutte renten med 50 basispunkter i de to siste møtene i år.

På Grants årlige høstkonferanse i New York tidligere denne uken, uttrykte Druckenmiller tvil om hvorvidt Fed burde ha valgt å kutte et halvt prosentpoeng på sitt siste møte. Administrerende direktør i BlackRock Inc. Larry Fink sa tidligere denne uken at markedet var for optimistisk med hensyn til Fed-lettelser, med henvisning til sterk amerikansk økonomisk vekst.

Stanley Druckenmiller er i følge Forbes verdsatt til 6,9 milliarder dollar, og er mest kjent for å ha tjent enorme summer sammen med George Soros når de shortet det Britiske pundet i 1992.