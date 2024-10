Jefferies-topp om Midtøsten: – Noe vi aldri har sett før

Christopher Wood, sjef for globale aksjer i investeringsbanken Jefferies, er ute med en oppdatering etter eskaleringen i Midtøsten.

Wood skriver at Benjamin Netanyahu, statsminister i Israel, har «utnyttet maktvakuumet i Washington til å fremme sin egen agenda på en svært effektiv måte».

Han omtaler ødeleggelsen av Gaza og avviklingen av Hizbollahs ledere som en historisk hendelse, men understreker at dette «ikke har noe med en to-statsløsning å gjøre».

Alt dette skjer mens Biden-administrasjonen ber om våpenhvile, samtidig som de fortsetter å gi økonomisk støtte til Israel, påpeker Wood.

Samlet sett «er dette et prakteksempel på 'the tail wagging the dog'», som betyr at en liten del kontrollerer helheten . Dette prakteksempelet er noe «GREED & fear aldri har sett før» – GREED & fear er nyhetsbrevet og analysen Jefferies sender ut.

Les også Slik sikrer man seg mot geopolitisk uro En eskalering av konflikten i Midtøsten har ført til økt geopolitisk risiko. Her kommer de beste rådene mot økt geopolitisk uro.

Iran mister troverdighet

«Riskoen for markedet er at Israel angriper Iran på en mer direkte måte, noe som kan få Iran til å svare på en mer alvorlig måte, for eksempel ved å stenge Hormuzstredet eller angripe amerikanske militærbaser i Golfen», skriver Wood.

«GREED & fear begynner å tro at regimet i Teheran mister troverdighet», heter det i analysen.

Dette er basert på hvordan Iran fremstår. Iran hevder at 90 prosent av deres missiler traff målene i Israel på tirsdag, mens Israel på sin side hevder at de fleste ble skutt ned, påpeker Wood.