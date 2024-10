Massive angrep mot Hizbollah-mål i Beirut

Israel fortsatte å bombe Libanon med en voldsom bølge av luftangrep over natten, ettersom israelske styrker intensiverte sine luftangrep mot Hizbollah og traff det de sa var mål knyttet til den militante gruppen, det skriver Financial Times søndag.

Bombardementet lyste opp Beirut på søndag, mens kraftige eksplosjoner rystet byen gjennom natten. Målene inkluderte en bygning nær veien til Beiruts flyplass, der angrepene utløste store branner. Røyk var fortsatt synlig fra området om morgenen.

Eksplosjonene begynte rundt midnatt, etter at Israels militære advarte innbyggerne om å evakuere nabolag i Beiruts sørlige forsteder, som Hizbollah dominerer, inkludert Haret Hreik og Choueifat. En annen kraftig eksplosjon ble hørt søndag morgen.

Det mer intense bombeangrepet fulgte en dag med sporadiske luftangrep og den konstante lyden av rekognoseringsdroner, begge deler har blitt nesten rutine for hovedstadens innbyggere.

Israels militære sa at de hadde angrepet våpenlagre og annen infrastruktur knyttet til Hizbollah i Beirut. De opplyste også at Hizbollah hadde avfyrt prosjektiler over grensen, hvorav noen ble avskåret.

Hizbollah sa at de hadde lyktes med å treffe en gruppe israelske soldater med en salve raketter. Det er ikke mulig å verifisere kamprelaterte påstander fra noen av sidene.