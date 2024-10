Nærmer seg kjøp av The Telegraph - verdt 550 millioner pund

Eieren av New York Sun, Dovid Efune, nærmer seg en avtale om å kjøpe The Telegraph for over 550 millioner pund, noe som vil avslutte en 16 måneders lang kamp om kontrollen over den konservative britiske nasjonalavisen, skriver Financial Times søndag.

I en avtale som forventes å bli inngått neste uke, skal Efune gå inn i eksklusive samtaler med RedBird IMI for å bli den nye eieren av The Telegraph, ifølge tre personer nært knyttet til diskusjonene.

Samtalene mellom de to partene var på et avansert stadium denne helgen, men de advarte om at de ennå ikke er fullført. En avtale kan bli inngått tidlig neste uke, la de til.

Eksklusive forhandlinger

RedBird IMI har valgt å gå videre med eksklusive forhandlinger med Dovid Efune, noe som vil eliminere konkurransen fra David Montgomerys National World, hedgefond-leder Paul Marshall og tidligere britisk finansminister Nadhim Zahawi. Ifølge kilder med innsikt i salgsprosessen har Efune tilbudt mer penger for avisen enn de andre interessentene, inkludert National World.

Salget vil være en seier for RedBird IMI, som tidligere ble hindret i å fullføre kjøpet av The Telegraph på grunn av politiske bekymringer knyttet til eierskap av en nasjonal avis delvis støttet av Abu Dhabi.

RedBird IMI sikret seg retten til å kjøpe The Telegraph og søstermagasinet The Spectator for 600 millioner pund i fjor, etter at Barclay-familien mistet kontrollen over titlene. The Spectator er allerede solgt til Paul Marshall for 100 millioner pund, noe som betyr at salget av The Telegraph kan dekke mer enn den opprinnelige investeringen.

Det er imidlertid fortsatt uklart hva fremtiden bringer for The Telegraph under Efunes eierskap, da han foreløpig ikke har gitt noen indikasjon på sine planer for avisen eller hvorfor han ønsker å kjøpe den.