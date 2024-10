Volkswagen-sjef: Redd for kinesiske straffetariffer

Adm. direktør i Volkswagen Oliver Blume kommenterte ifølge Bloomberg til den tyske avisen Bild am Sonntag at han håper det vil komme alternative løsninger til de foreslåtte tollene på kinesiske elektriske kjøretøy, skriver Bloomberg søndag.

Ifølge Blume bør selskaper som investerer i og skaper arbeidsplasser i Europa, kunne nyte godt av fordeler. Eksempelvis unntak fra de foreslåtte tollene på opptil 45 prosent på kinesiske elbiler, som EU stemte for på fredag.

«Mulige straffetoller vil være spesielt risikable for den tyske bilindustrien,» sa Blume søndag. Han advarer om at dette vil gi betydelige ulemper for tyske aktører i det kinesiske markedet. Derfor er han tydelig imot innføringen av slike nye regler.

Kolossale konsekvenser

Volkswagen har nylig justert sine prognoser ned for andre gang i år og vurderer nå å stenge fabrikker i Tyskland for første gang for å redusere kostnadene.

Kinesiske represalietoller på tyske biler kan få konsekvenser for Volkswagen-fabrikker i Kina, så vel som for tysk bileksport, inkludert merker som Audi, Porsche og Lamborghini. Blume understreker at slike tiltak ville vært et nytt slag mot den tyske bilindustrien, som allerede sliter med resultatvarsler og økende bekymringer rundt regnskapene på grunn av avtagende etterspørsel og hard konkurranse.

EUs fremdrift for å innføre toller følger en etterforskning som avdekket at Kina har subsidiert sin elbilindustri på en urettferdig måte. Tyskland, som er sterkt avhengig av sin bilindustri for økonomisk vekst, var blant medlemslandene som stemte mot tiltaket.