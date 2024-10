Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Geir Drangsland har forgjeldet Byggma for å satse på et stadig mer forgjeldet Norske Skog. Etter selv å ha tapt 700 millioner kroner sier Drangsland at folk kommer til å ha dårlig tid til å kjøpe aksjen. Han mener oppsiden i Norske Skog er enorm.

Analytikere advarer derimot om ukomfortabelt høy gjeld. Martin Melbye i ABG mener Norske Skogs evne til å betjene gjeld er blitt dårligere, og spår at den kan utfordre lånevilkårene.

Konsulentselskapet Forte Digital har fått med Andresen-familiens Ferd på eiersiden og lagt ut på oppkjøpsraid i Europa.

Etter seks oppkjøp i Danmark og Tyskland de seneste to årene, sier daglig leder John Kårikstad at de nå ser på å utvide til Sveits og Østerrike. Målet er en omsetning på en halv milliard kroner i år, og én milliard innen 2029.

Øystein Kalleklev, John Fredriksens gassjef, har økt opsjonsgevinsten sin til 62,4 millioner kroner etter innløsning av flere aksjeopsjoner.

Fredag ble det kjent at Kalleklev hadde erklært 131.250 opsjoner i Avance Gas. Fortsatt har han 150.000 opsjoner igjen i gassrederiet, med en total teoretisk gevinst på nær 20 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oda.

Ideen om en matbutikk på nett var kanskje ikke helt gal, men det er jo en matbutikk på hvert hjørne her i landet, så mat får alle tak i i en fei. Farlig ble det imidlertid for Oda da de skulle ha «et vareutvalg som i et supermarked», men «priser som i lavprisbutikkene».

Oda skrøt av «hverdagsmagi». Det blir ikke penger av magi, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Norge: Industriproduksjon august, kl. 08.00

Kina: Valutareserver september

Japan: Ledende indeks august, kl. 07.00

Danmark: Industriproduksjon august, kl. 08.00

Finland: Handelsbalanse august, kl. 08.00

Tyskland: Industriordrer august, kl. 08.00

UK: Halifax boligpriser september, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit oktober, kl. 10.30

ØMU: Detaljhandel august, kl. 11.00

Annet:

SAS: Trafikktall september, kl. 11.00

Everfuel: Tilbudsperiode ifm. Faro-bud utløper, kl. 16.30

Norge: Statsbudsjettet 2025, kl. 10.00