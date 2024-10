Solid børsoppgang i Tokyo

I Japan stiger Nikkei 2,10 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,85 prosent.

Ifølge CNBC er oppgangen drevet av finanssektoren og sykliske forbruksaksjer. I tillegg styrkes Nintendo-aksjen 4,25 prosent etter at det ble kjent at Saudi-Arabias statlige investeringsfond vurderer å øke sin eierandel i selskapet.

Ellers i Asia styrkes Hang Seng i Hongkong 1,15 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 1,61 prosent.

I India klatrer Nifty 50 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,66 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,24 prosent.

Handelen i Kina er fortsatt stengt, men vil åpne igjen fra tirsdag av.

Rentedommer

Senere denne uken skal både Bank of Korea, Reserve Bank of New Zealand, samt Reserve Bank of India legge frem sine rentebeslutninger.

Ifølge CNBC er det ventet at de to førstnevnte vil kutte rentene. Bank of Korea forventes å nedjustere renten fra 3,50 til 3,25 prosent, mens Reserve Bank of New Zealand ifølge analytikerne mest sannsynlig vil kutte med 50 basispunkter til 4,75 prosent.

Reserve Bank of India er ventet å holde sin styringsrente uendret.