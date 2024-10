Styret i Circa Group har besluttet å begjære konkurs i Oslo Tingrett, opplyses det i en børsmelding natt til mandag.

«Styrevedtaket er enstemmig og skyldes at det er ikke lenger en realistisk mulighet til å skaffe tilstrekkelig kapital for Circa Group», skriver selskapet.

Selskapet jobber med fremstillingen av et giftfritt løsemiddel kalt Cyrene, samt andre produkter man kan lage fra bioavfall. Største aksjonær er Norske Skog, som eier en fjerdedel av selskapet.

Circa Group påpeker i meldingen at markedet har endret seg, og at bioproduksjon er mye mindre etterspurt som investering enn da selskapet ble børsnotert.

«Datterselskapene representerer konsernets hovedaktivia. Det vurderes imidlertid ikke som mulig å realisere disse eierandelene for å få likviditet til driften av konsernet», heter det i meldingen, og det påpekes at arbeidet vil fortsette i datterselskapene i Frankrike og Australia for å finne løsninger for disse.

Forventet 10-dobling

Circa Group ble notert på Euronext Growth i mars 2021, med SpareBank 1 Markets og Pareto Securities som tilretteleggere. Selskapet klarte da å hente inn 51 millioner euro til kurs på 16,75 kroner pr. aksje.

Tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud og analytiker Thomas Dowling Næss i SpareBank 1 Markets var tilbake i 2021 svært positivte til selskapet. I deres tidligere analyse var det snakk om et kursmål på 32 kroner, med potensialet for en 10-dobling på sikt.

«Circa klikker alle kriteriene for en ten-bagger», uttalte Næss til Finansavisen da.