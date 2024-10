Av Henrik Sommerfelt, Skandinavia-sjef CMC Markets



Private aksjeinvestorer i de fire nordiske landene investerer primært i aksjer på sin hjemlige børs. Ifølge en oversikt fra AksjeNorge for andre kvartal 2024, er Equinor den aksjen med flest private norske investorer, fulgt av Norwegian, DNB og Yara. Kongsberg Gruppen er den aksjen med flest nye aksjonærer.

Nordnet har laget en oversikt over de ti mest kjøpte aksjene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Kun danske Nordnet-kunder har utenlandske aksjer på topp-ti listen. Her har amerikanske aksjer som Tesla, Nvidia og Norwegian fra Oslo Børs, sneket seg inn. I Sverige er det helsvensk med Investor, Volvo, Volvo Cars, H&M og Nibe (industri) som de mest kjøpte. Finnene prioriter Nordea, Mandatum (finans) og Fortum (energi). Ikke overraskende er Novo Nordisk den store aksjen hos de danske private investorene, med grønne energiselskaper som Vestas og Ørsted på de kommende plassene.

Er det hjertet som styrer?

Det er helt klart noen vinneraksjer blant de valgte selskapene, men flere av disse selskapene er ikke kjent for å skape store verdier for aksjonærene. Norwegian har vært gjennom en voldsom rekonstruksjon hvor aksjonærene var de klare taperne. Det nye og mindre forgjeldede Norwegian står sterkere, men opererer i en volatil bransje med små marginer. Svenske Nibe har hatt et vanskelig år, og det samme har de danske selskapene Vestas og Ørsted. Volvo AB skaper derimot verdier for aksjonærene, i motsetning til Volvo Cars.

En tro på flyselskaper som Norwegian, SAS (som nå er tatt av børsen med store tap for aksjonærene som følge) og sannelig også Flyr (som var på 5. plass på Nordnets liste over norske menns investeringer og som nå er konkurs) kunne indikere at investorene bruker hjertet mer enn grundige analyser når de kjøper aksjer. Kanskje det samme gjør seg gjeldende i Danmark, hvor vindmølleprodusenten Vestas nyter stor tillit, til tross for at aksjonærverdien er nesten halvert på tre år. Og svenskene, som elsker sine Volvoer, investerer lystig i Volvo Cars med store tap til følge.

Les også Gir Norwegian en kald skulder – Ikke vær en langsiktig eier av flyselskaper. Hvis man først eier, velg det mest kostnadseffektive selskapet, sier Øyvind Mossige, som fraråder mot Norwegian.

Overser vi teknologi-motorene?

I en børsperiode med enormt søkelys på «The magnificent seven» fra USA, kan det overraske at ingen av disse selskapene har funnet veien til topp-ti listene i Norge, Sverige og Finland. Noe av forklaringen kan finnes i at mange investerer i indekser hvor disse selskapene er representert. Men når vi skal investere i enkeltaksjer, velger vi i hovedsak store selskaper på de hjemlige børsene.