Venter sterk kinesisk oppgang etter feiring

Aksjeverdiene ligger fortsatt under historisk gjennomsnitt, og Goldman forventer bedre inntjeningsvekst fremover, samtidig som globale investorer fortsatt har en relativt lav eksponering mot kinesiske aksjer.

I analysen skriver Goldmans strateger at de forventer at CSI 300 Index vil stige til 4.600 poeng, opp fra sluttkursen mandag 30. september på 3.703,68.

Valget i USA kan påvirke

Myndighetenes stimuleringspakker har også ført til at flere store aktører på Wall Street er blitt mer optimistiske til Kina. HSBC og BlackRock har fulgt etter Goldman i å oppgradere sine forventninger til kinesiske aksjer. CSI 300-indeksen har allerede steget 27 prosent fra den bunnet ut i september, og det knyttet stor spenning til hvorvidt oppgangen kan fortsette når markedene gjenåpner etter ferien, skriver Bloomberg.

Selv om optimismen er høy, advarer Goldman Sachs om at det kan oppstå utfordringer som kan bremse veksten, som risiko for svakere enn forventet finanspolitisk stimulans, gevinstsikring fra investorer som ønsker å hente ut fortjeneste etter den nylige oppgangen, og usikkerhet rundt USAs politiske situasjon, inkludert risiko for handelsrestriksjoner og tollsatser.

Venter nye tiltak

Shaun Rein, grunnlegger og adm. direktør i China Market Research Group, påpeker overfor CNBC at den videre utviklingen i aksjemarkedet vil avhenge av hvor godt myndighetene følger opp med konkrete tiltak. Han advarer om at uten klare og effektive tiltak kan den nåværende optimismen i markedet raskt snu.

Ifølge CNBC forventer Morgan Stanley en stimuleringspakke på 2 billioner yuan, som kan brukes til å støtte lokale myndigheter, rekapitalisering av store banker og øke forbruket.

UBS anslår en pakkepå rundt 1,5 til 2 billioner yuan i år, med ytterligere tiltak på 2 til 3 billioner yuan i 2025, ifølge FactSet.

Oppsiden i markedet kan bli betydelig hvis Xi Jinping går videre med den forventede finanspolitiske støtten. Citibank hevet sin prognose for Hongkongs Hang Seng-indeks, og sier at den nå kan nå 26.000 innen juni 2025 – opp over 12 prosent fra dagens 23.099. Banken forventer at kinesernes stimuleringstiltak kan overgå markedets forventninger med en pakke på 3 billioner yuan.