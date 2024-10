Ti grunner til å kjøpe: – Stopper sjelden på 30 prosent

Kina handles fortsatt til betydelige verdsettingsrabatter sammenlignet med andre utviklede land og fremvoksende markeder, skriver Lau.

«Vi hever forventningene», og mener aksjemarkedet i Kina fortjener en P/E-multippel på 12,0 og 14,2 for henholdsvis MSCI China og CSI300 (tidligere 10,3 og 12,8), heter det.

Les også Åpenhjertig Ringholm: – Jeg ble psyket ut av kolleger Han kom inn i finansbransjen med dårlig selvtillit og ble psyket ut av kolleger. – Jeg taklet det ved å jobbe mye og hardt, sier en av bransjens store stjerner, Pål Ringholm. Her forklarer han hvordan han bygger opp en aksjeportefølje.

FOMO og bedre inntjening

Kundene til Goldman har kjøpt kinesiske aksjer i rekordtempo, men eksponeringen er likevel lav.

«Frykten for å gå glipp av (FOMO) ser ut til å være i spill, som reflekterer lav eksponering», heter det. Mange unge og nye småinvestorer i Kina har meldt seg på oppgangen. Det reflekteres i den markante økningen i nye meglerkontoer i landet, heter det.

Banken hever inntjening pr. aksje (EPS)-vekstprognosene til 12 prosent i 2024 og 2025 for MSCI China. Analytikerne påpeker at de er noe moderate i anslagene sine, på grunn av at boligmarkedet fortsatt er smertepunktet i økonomien, og mener de foreløpige tiltakene ikke er 100 prosent tilstrekkelige for boligmarkedet.

Les også Trump vs. Harris: Slik påvirkes norsk økonomi Det er bare en måned til amerikanerne skal velge sin neste president. For Norge kan alt fra oljepris til kronekurs stå på spill.

Fed og tariffer

Analytikerne mener at den amerikanske sentralbanken (Fed) sitt 50 basispunkters kutt «kanskje motiverte PBoC» til en mykere pengepolitikk. Fremover venter økonomene i banken et kutt på 25 basispunkter i reservekravet til banker (RRR) i fjerde kvartal, etterfulgt av et 40 basispunkters kutt i styringsrenten i 2025.

I et «tøft scenario, med 60 prosent generell tollsats på kinesiske varer foreslått av Trump» vil MSCI China falle med 13 prosent, estimerer Goldman. I sin grunnleggende prognose anslår de en amerikansk tollsats på 20 prosent på kinesisk eksport hvis Trump vinner.

Hvis oppgangen i Kina viser seg å være en «falsk start», mener banken at Kina og Hongkong fortsatt er gunstige med tanke på diversifisering.