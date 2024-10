New-York børsen falt fra start i ukens første handelsdag.

I 21-tiden har Nasdaq-indeksen gått ned 1,1 prosent og står i 17.941,76 poeng, mens Dow Jones faller 1 prosent til 41.953,03 poeng. S&P 500 faller 0,9 prosent til 5.699,72 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger videre opp 17 prosent til 22,46. Dette er en økning på over 6 prosent den siste timen.

Rapporteringssesongen starter

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities minner om at rapporteringssesongen i USA starter fredag, og det er de amerikanske storbankene JP Morgan og Wells Fargo som er de første som legger frem sine tall.

«Denne uken ser vi mot de amerikanske konsumprisene for september, som publiseres på torsdag. Videre får vi FOMC-referatet fra sist rentemøte, men legger til at her er det tett mellom Fed-representantene som skal ut og prate denne uken, og dermed også by på mer oppdaterte vurderinger», skriver Handelsbanken i en rapport.

Apple nedgraderes

Jefferies-analytiker Edison Lee mener investorene har altfor optimistiske forventninger for Apples nye iPhone-telefoner, teknologigantens første med AI-verktøy, melder Bloomberg.

«De høye forventningene for iPhone 16/17 er premature,» skriver Lee i en analyse, der meglerhusets anbefaling for Apple-aksjen nedjusteres fra «kjøp» til «hold».

Apple-aksjen faller i 21-tiden 1,9 prosent på nedgraderingen. Hittil i år er aksjen opp rundt 21 prosent.

Jobbtall - Fed

Fredagens jobbtall viste at det ble skapt 254.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA i september, ned fra 142.000 måneden før. Ifølge Trading Economics lå konsensusestimatet fra analytikerne på 140.000. Arbeidsledigheten sank fra 4,2 til 4,1 prosent, mens lønnsveksten steg fra 3,8 til 4,0 prosent, regnet som årsrate.

«Markedet kan se langt etter alle de rentekuttene som nå er priset inn, og jeg tviler på at Fed kan følge renteplanen de har lagt til grunn», sa Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen da tallene ble kjent.