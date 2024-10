Valutastrateger om kronekursen og statsbudsjettet

I forbindelse med statsbudsjettet er det viktigste for valutamarkedet hvor mye av det forventede budsjettoverskuddet som overføres til Statens pensjonsfond, ifølge Valentin Marinov, sjef for G-10-valutaer i Crédit Agricole.

Også endringer i petroleumsavgiften er viktige, da det «er en grov indikasjon på hvordan Norges Banks valutakjøp utvikler seg neste år», heter det i analysen. Den ble holdt uendret på 71,80 prosent.

Men omstendighetene er noe annerledes i år, heter det. Valutastrategen peker på en statlige arbeidsgruppe, som foreslo i april at Norges Bank kan bli nødt til å gjøre «eksepsjonelle valutakjøp på over 80 milliarder NOK neste år for å tette flere år med lavere oljekorrigert budsjettunderskudd enn forventet», skriver valutastrategen.

Marinov mener at kronesalget fra Norges Bank «ikke bør overskygge de viktigere faktorene som påvirker NOK».

Det er «global usikkerhet som fortsatt kan forhindre at kronen drar nytte av sterke fundamentale forhold før neste år», skriver Marinov.

Iran

Laoise Ni Thighearnaigh i JPMorgan mener kronen burde finne støttenivåer rundt dagens nivåer, blant annet på grunn av bekymringer knyttet til Irans oljeinfrastruktur og hva det ville bety for oljeforsyningen.

Videre skriver analytikeren: «Saudi-Arabia kan kompensere og faktisk planlegger å øke produksjonen fra desember, bør usikkerheten og virkningen på kort sikt av et slikt utfall fortsatt gjøre at NOK presterer bedre.»