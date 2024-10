«Denne uken ser vi mot de amerikanske konsumprisene for september, som publiseres på torsdag. Videre får vi FOMC-referatet fra sist rentemøte, men legger til at her er det tett mellom Fed-representantene som skal ut og prate denne uken, og dermed også by på mer oppdaterte vurderinger», skriver Handelsbanken i en rapport.

Apple nedgraderes

Jefferies-analytiker Edison Lee mener investorene har altfor optimistiske forventninger for Apples nye iPhone-telefoner, teknologigantens første med AI-verktøy, melder Bloomberg.

«De høye forventningene for iPhone 16/17 er premature,» skriver Lee i en analyse, der meglerhusets anbefaling for Apple-aksjen nedjusteres fra «kjøp» til «hold».

Apple er på vei bort fra sin tradisjonelle årlige lanseringssyklus og vurderer en mer fleksibel strategi for produktutgivelser, skrev Bloomberg i går.

Med et stadig bredere spekter av produkter og operativsystemer, har selskapet møtt utfordringer med å opprettholde sin høstlansering, noe som har ført til forsinkelser og feil. Den nye strategien kan bidra til færre feil og en mer jevn strøm av oppdateringer. Dette inkluderer potensielt lengre sykluser for visse produkter, og tettere sammenheng mellom maskinvare- og programvarelanseringer.

Apple-aksjen falt mandag 2,3 prosent. Hittil i år er aksjen opp rundt 21 prosent.

Mag-7 aksjene

Resten av de såkalte «Magnificent 7»-aksjene falt, foruten Nvidia som steg nær 2,3 prosent og ble dagens vinner.

Teknologiselskapet Microsoft falt 1,6 prosent og Google sitt morselskap Alphabet falt 2,5 prosent, mens Amazon falt 3 prosent.

Meta falt 1,9 prosent, mens Tesla falt 3,7 prosent og ble dagens taper.

Jobbtall - Fed

Fredagens jobbtall viste at det ble skapt 254.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA i september, ned fra 142.000 måneden før. Ifølge Trading Economics lå konsensusestimatet fra analytikerne på 140.000. Arbeidsledigheten sank fra 4,2 til 4,1 prosent, mens lønnsveksten steg fra 3,8 til 4,0 prosent, regnet som årsrate.

«Markedet kan se langt etter alle de rentekuttene som nå er priset inn, og jeg tviler på at Fed kan følge renteplanen de har lagt til grunn», sa Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen da tallene ble kjent.