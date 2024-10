Shortfondet Hindenburg har publiserte tirsdag en rapport om gamingselskapet Roblox, hvor de annonserte at det sitter short i aksjen.

Roblox ble grunnlagt i 2004 og har flere titalls millioner daglige brukere. Selskapet er verdsatt til 27 milliarder dollar.

JPMorgan påpekte i august at 80 prosent av spillerne på Roblox er under 25 år.

Siden børsnoteringen i mars 2021 har selskapet tapt penger hvert kvartal. Basert på salgsinntekter er Roblox-aksjen priset 57 prosent høyere enn snittet for gamingselskaper, heter det.

Blåser opp nøkkeltall

Hindenburgs undersøkelser viser at Roblox har blåst opp antallet brukere på plattformen med 25 til 42 prosent. Indikatoren for timer spilleren er engasjert, er blåst opp med over 100 prosent, ifølge Hindenburg.

Roblox hevdet i en kvartalsrapport at de har 54,1 millioner menneskelige brukere daglig (DAU – Daily Active Users). Hindenburg mener selskapet bevisst forveksler dette tallet med antallet daglige brukere.

Roblox har sagt at DAU «ikke er et mål på unike individer». Det kan altså være folk med flere kontoer og kontoer styrt av roboter. En datanalytiker Hindenburg har snakket med mener DAU-tallet ville vært 20-30 prosent lavere hvis det ble korrekt justert.

Hindenburg mener Roblox på denne måten har løyet SEC midt i fleisen.

– Pedofilt mareritt for barn

«Utover oppblåste nøkkeltall for brukere, avslørte undersøkelsen vår i spillet et X-rangert pedofilt helvete, som utsetter barn for grooming, pornografi, voldelig innhold og ekstremt fornærmende tale», skriver Hindenburg.

Shortselgeren mener Roblox setter barns sikkerhet i fare for å kunne rapportere vekst. Det begrunnes med et intervju gjort med en tidligere senior produktdesigner i Roblox, som sa:

«Hvis du begrenser brukernes engasjement, skader det tallene dine.»

Hindenburg sier de har avdekket «digitale strippeklubber, red light-distrikter, sexfester og barnerovdyr» på Roblox. De refererer også til The National Center on Sexual Exploitation, som i 2024 kalte Roblox «et verktøy for seksuelle rovdyr, en trussel mot barnas sikkerhet».

Videre skriver Hindenburg at en rekke kriminelle anklager fra 2019-2024 hevder at seksuelle rovdyr gjennom spillet groomet barn mellom 8 til 14 år, og deretter har kidnappet, voldtatt eller skaffet seg seksuelt innhold fra dem.

«Som en test forsøkte vi å sette opp en konto under navnet "Jeffrey Epstein" ... navnet var tatt, sammen med 900 andre varianter», skriver Hindenburg.

«Samlet sett mener vi at Roblox har tatt i bruk Silicon Valley-tilnærmingen "vekst for enhver pris", enten ved å villede eller rett og slett lyve for investorer om sine nøkkelindikatorer, eller ved å åpne plattformen for farlige rovdyr og ulovlig innhold som er uegnet for barn», er konklusjonen fra Hindenburg.

Roblox-aksjen faller 7,7 prosent til 38,20 dollar noen minutter etter åpning.