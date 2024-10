Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Sykkelproff Edvald Boasson Hagen har bygget opp en eiendomsportefølje verdt 100 millioner kroner. Aksjer har han holdt seg unna for å bevare nattesøvnen.

I helgen syklet Hagen sitt siste ritt som profesjonell syklist, etter 17 år på sykkelsetet. Nå får han mer tid til å utvikle eiendomsinteressen, som inkluderer et samarbeid med eiendomsmilliardæren Aage Thoresen.

Harald Hauge, skatteadvokat i Wikborg Rein, ringes ned av rike kunder etter regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Han melder om massevis av reaksjoner og mye frustrasjon blant sine klienter, og sier at lysten til å flytte fra Norge ikke er blitt noe mindre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fjernet den umiddelbare dødsskatten, men innførte samtidig exitutbytteskatt som brått gir 100 prosent skatt på utbytte. Det verste, ifølge Hauge, er at dette rammer helt legitime utflyttinger.

Skipsreder Kristian Jebsen selger seg helt ut av Gearbulk, som heretter vil være 100 prosent japanskeid.

Prisen japanske Marubeni betaler, er ikke kjent, men salget frigjør flere milliarder kroner for Jebsen og familien. På spørsmål om planene med oppgjøret svarer Jebsen at han fortsatt er interessert i shipping, men at han også ønsker å diversifisere.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sarkofagen for Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen som regjeringen vil bruke 20 millioner kroner på.

Vi klarer ikke å mobilisere motstand mot sarkofagen de kongelige ønsker seg. Gjør gjerne klart for kronprins Haakon Magnus og kronprinsesse Mette Marit også. Men håndverksbedriftene må sjekkes. 20 millioner er mye penger, skriver Hegnar.

