Shanghai-børsen raser – Hang Seng fortsetter ned

Børsene faller i Kina og Hongkong onsdag morgen.

På det kinesiske fastlandet, hvor det var børsfest tirsdag, faller nå Shanghai Composite 5,30 prosent, mens CSI 300 er ned 5,39 prosent.

I Hongkong hadde Hang Seng i går den verste børsdagen på 16 år med et fall på 9,41 prosent. Nå fortsetter nedturen, og indeksen faller ytterligere 1,39 prosent.

I Japan stiger derimot Nikkei 0,85 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 0,15 prosent.

Ifølge CNBC holder investorene onsdag også et øye med to rentedommer i regionen. I India er det ventet at sentralbanken holder styringsrenten uendret på 6,5 prosent. Nifty 50-indeksen i India er foreløpig opp 0,31 prosent.

Reserve Bank of New Zealand har derimot kuttet renten med 50 basispunkter til 4,75 prosent, noe som var nøyaktig som ventet. Landets NZX-indeks klatrer etter rentekuttet 1,75 prosent.

Ellers i Asia styrkes S&P/ASX 200-indeksen i Australia 0,20 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,38 prosent. Den sør-koreanske børsen er stengt som følge av en helligdag.