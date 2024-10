Finansavisen har stilt Norges Bank spørsmål rundt eierskapet i Roblox-aksjen, blant annet hvorvidt Etikkrådet har vurdert eierskapet av aksjen. Norges Bank har ikke besvart henvendelsen.

Gir et tall til markedet – bruker et annet selv

Etter Hindenburgs rapport ble publisert falt Roblox-aksjen mer enn 8 prosent fra start på New York-børsen, men den hentet seg imidlertid inn i løpet av dagen. Til tross for regnskapsfusk- og pedofilianklagene endte aksjen med en nedgang på bare 2 prosent på tirsdag.

Til sammenligning har andre selskaper som Hindenburg har angrepet falt kraftig i handelen etter publisering. Blant annet endte Super Micro Computer og Icahn Enterprises med kursnedgang på henholdsvis 19 og 20 prosent dagene etter Hindenburg anklaget dem for regnskapsjuks.

Begrunnelsen for at Roblox jukser med regnskapstallene stammer ifølge Hindeburg fra at selskapet ikke går med overskudd, og aksjekursen er derfor avhengig av å kunne vise til vekst.

Det oppnår Roblox ved å blåse opp nøkkeltall. Blant annet har selskapet to forskjellige mål på brukernes aktivitet – et offentlig mål, og et mål for bruk i interne investeringsbeslutninger. De offentlige viser langt bedre tall enn de interne.

Hindenburg viser også at Roblox har blåst opp antallet brukere på plattformen med 25 til 42 prosent. Indikatoren for timer spilleren er engasjert, er blåst opp med over 100 prosent.

Et gjentagende problem

Mange av spillene som er tilgjengelig på Roblox-plattformen lages av spillerne selv, og lages med kodespråket Lua. Spillerne står dermed relativt fritt til å forme innholdet og utseendet i spillene.

Hindenburgs rapport er ikke første gang det advares mot innholdet man kan treffe på i barnespillet. I 2022 hadde BBC en artikkel med tittelen Roblox: Barnespillet med et sexproblem, som ga eksempler på det eksplisitte innholdet. Strippere, karakterer som åpenlyst har sex og karakterer i naziuniformer er blant beskrivelsene.

Bloomberg har også omtalt Roblox' pedofiliproblem. Tidligere har nettavisen meldt at siden 2018 er minst to dusin personer blitt arrestert i USA for å ha bortført eller forgrepet seg på barn de har møtt og «groomet» på Roblox.



Hindenburg har i sine undersøkelser kommet over spill hvor det åpent ble byttet barnepornografi mellom spillere, og mindreårige ble oppfordret til seksuelle handlinger.