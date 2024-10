Resultatsesongen i USA starter denne uken med bankgiganter som JPMorgan Chase, Wells Fargo og BlackRock på fredag, og Domino's Pizza på torsdag.

Aksjestrateger og den kvantitative avdelingen i Bank of America har laget en forhåndsvisning for tredje kvartal som helhet, med tittelen «Ingen forventer at 3. kvartal blir bra».

«Fokuset er ikke på 3. kvartal, men utsiktene fremover», heter det.

Forventinger

I analysen hevdes det at markedet allerede har skrudd ned forventningene, da S&P 500-selskapene forventes å levere en vekst i resultat pr. aksje (EPS) på 4 prosent for tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

I andre kvartal 2024 var EPS-veksten på 11 prosent på årsbasis, dermed blir denne «nedgangen» den største siden første kvartal 2022. For hele 2025 er konsensus for EPS-vekst på 15 prosent.

«Forventningene er ikke høye. Så lenge selskapene har klart seg gjennom makroøkonomiske utfordringer og ser tidlige tegn på forbedring fra lavere renter, bør aksjene bli belønnet», mener Bank of America.

Sektorer

Innen banksektoren vil «markedet fokusere på netto renteinntekter/marginer mot 2025, ettersom rentekutt fra Fed og mangel på låneetterspørsel sannsynligvis vil påvirke de kortsiktige resultatene». Videre vil markedet fokusere på om kredittkvaliteten holder seg, og se etter «potensialet for en oppgang i utlån/investeringsbank/boliglån».

Bank of America tror programvaresektoren vil være «relativt i tråd med forventningene». Investeringsviljen i selskapene øker, mens etterspørselen fra små og mellomstore bedrifter forblir svak. Videre forventer de kommentarer om AI-drevet inntektsvekst, «som sannsynligvis vil komme i 2025/2026».

Om semiconductor-sektoren tror banken at etterspørselen etter skytjenester og AI forble sterk i tredje kvartal. De påpeker lagerkorreksjoner i sykliske markeder (bilindustri, generell industri), og mener dette vil fortsette i minst ett kvartal.