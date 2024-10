Deutsche Bank vurderer å kaste seg inn i kampen om Commerzbank

Deutsche Bank har tatt kontakt med blant annet Morgan Stanley for å få hjelp til å evaluere mulige svar på UniCredits potensielle oppkjøp av Commerzbank, skriver Bloomberg.

Den mulige overtagelsen av Commerzbank er fortsatt det store temaet i den tyske banksektoren, og Deutsche Bank har vært i villfarelse om hva de skal gjøre etter at UniCredit har kjøpt seg til en andel på 21 prosent i Commerzbank.

Tyskerne har sett etter mulige alternativer for å gjøre det vanskeligere for den italienske banken å kjøpe Commerzbank mens de vurderer hvordan – eller om – de skal reagere på en potensiell avtale som vil skape en stor konkurrent på hjemmemarkedet.



Vurderer å kjøpe andeler

Både tyske myndigheter, som var de største aksjonærene før UniCredit kjøpte seg opp, og ledelsen i Commerzbank har motsatt seg et mulig oppkjøp fra italienerne.

Ifølge La Repubblica har Morgan Stanley, sammen med andre eksterne rådgivere, hjulpet den tyske storbanken med å analysere ulike scenarioer og utvikle strategier. Blant annet har man leflet med tanken om at tyskerne kjøper selv en betydelig andel i Commerzbank eller gjennomfører en mulig fusjon.

Det er imidlertid fortsatt ganske usannsynlig at Deutsche Bank går inn i Commerzbank. Deutsche Bank ønsker lengst mulig å ikke involvere seg, og ledelsen i banken har gjentatte ganger avvist en slik mulighet. Blant annet har finansdirektør James von Moltke gitt uttrykk for at de ønsker å holde seg sidelinjen og at de ikke er klare for å delta i konsolideringen.