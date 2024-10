Forsikringsgigant: – Da taper verdensøkonomien 157.000 milliarder

Lloyd's of London, en av verdens eldste og mest kjente markedsplasser for forsikring, publiserte onsdag et scenario der den globale verdensøkonomien taper 14,5 billioner dollar (156.996 milliarder kroner) i løpet av fem år. Til sammenligning passerte oljefondet nettopp 19.000 milliarder.

Scenarioet legger til grunn en hypotetisk geopolitisk konflikt som forårsaker kraftige forstyrrelser i globale handelsmønstre og forsyningskjeder.

Ufattelig viktig

Noen nøkkellokasjoner rundt om i verden står for «høye konsentrasjoner av livsviktige ressurser», skriver Lloyd's.

Makten til å kontrollere eller nekte tilgangen til denne delen av forsyningskjeden «kan være et viktig våpen for regjeringer», heter det i rapporten.

Stenger man tilgangen til «én av disse rutene, kan opptil 80 prosent av et lands import og energi stå i fare», skriver Lloyd's.

Verden er sterkt avhengig av for eksempel litium fra Australia, halvledere fra Taiwan og olje fra Gulfstatene. I tillegg legger Lloyd's til grunn en «just-in-time»-forutsetning, da alt sendes kun når det trengs.

Scenarioet

Scenarioet starter med et regimeskifte, som fører til økende spenninger mellom en stormakt og et naboland. Nabolandet har tilgang til en eller flere kritiske skipsruter.

Situasjonen eskalerer ettersom stormakten invaderer nabolandet gjennom cyberangrep og fysiske blokader.

Konflikten utvikler seg raskt til en større internasjonal krise når andre stormakter involverer seg og danner motstridende allianser.

Sentrale handelsruter blir påvirket, og gjensidige sanksjoner innføres. Situasjonen eskalerer når den invaderende stormakten truer med å stenge viktige skipsruter, noe som fører til militær opptrapping i regionen.

Til tross for diplomatiske forsøk på å løse krisen, ender det med full stengning av handelsrutene. Dette utløser en dominoeffekt som rammer globale forsyningskjeder, driver opp priser og skaper økonomisk ustabilitet. Situasjonen kulminerer i voldelige sammenstøt, skader på kritisk infrastruktur og utbredt sivil uro.