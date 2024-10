Styreleder i Eqva Rune Skarveland og Trond Narve Skarveland selger 15,9 millioner aksjer i Eqva til en kurs på 4,80 kroner per aksje. Det tilsvarer en sum på 76,4 millioner kroner og 21,2 prosent av aksjene i selskapet.

I børsmeldingen kommer det frem at de to primærinnsidernes salg skyldes et behov for å realisere verdier i de respektive investeringsselskapene etter at de har måttet bokføre betydelige tap knyttet til investeringer i eiendom. Aksjene overføres til Nordic Corporate Bank, som er en bank for mellomstore bedrifter.

«Vi er stolte av utviklingen som har funnet sted i Eqva. Selskapet har vist solid fremgang de siste årene, og vi skulle gjerne ha fortsatt som eiere,» sa styreleder Rune Skarveland.

Han understreker at transaksjonene ikke har noen sammenheng med Eqva sine resultater eller fremtidsutsikter.