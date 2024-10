Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) la onsdag kveld frem et referat fra sitt siste rentemøte i september.

Fra referatet kommer det frem at medlemmene av komiteen var splittet ved avgjørelsen.

«Enkelte deltakere bemerket at de ville ha foretrukket en reduksjon på 25 basispunkter i målintervallet på dette møtet, og noen få andre indikerte at de kunne ha støttet en slik beslutning,» ifølge protokollen fra møtet i Federal Open Market Committee 17.-18. september.



Selv om enkelte av medlemmene som uenig i at styringsrenten skulle kuttes med 50 basispunkter, var det et «stort flertall» som var enig i kuttet som ble gjort.

Federal Reserve kuttet renten med 50 basispunkter ved rentemøte 18. september. Da uttalte Powell følgende.

«Komiteen er blitt tryggere på at inflasjonen varig beveger seg mot 2 prosent og vurderer at risikoen for å nå både sysselsettings- og inflasjonsmålene er omtrent i balanse», sto det i pressemeldingen.

Vanskelig for Norges Bank

Makroøkonom i Handelsbanken Karine Alsvik påpeker at rentene har kommet betydelig opp i forkant av referatet.

– Rentene har steget markant i det siste og steg videre opp i dag i forkant av referatet. Vi så ikke stå store markedsbevegelser i etterkant, men det har altså skjedd en større oppjustering av forventningene i forkant. Referatet viser at det var diskusjon rundt størrelsen på kuttet i september og Powell har nok måtte jobbe litt for å overbevise majoriteten. Flere som støttet dobbelt kutt sa at de også kunne støttet et enkelt et, sier hun.

Makroøkonom i Handelsbanken Karine Alsvik Foto: Are Haram

Alsvik viser til de sterke arbeidsmarkedstallene fra forrige uke om hvor mange kutt vi får videre i år.

– Etter sterke arbeidsmarkedstall forrige uke er det nå en sannsynlighet for at renten faktisk ikke settes ned i november. Prises nå inn kun 80% sannsynlighet for et enkeltkutt. Fordelingen blant medlemmene viser at det er en høy andel som kun venter ytterligere ett kutt (25 basispunkter) i år og ikke to kutt på 25 basispunkter, sier Alsvik.

Utviklingen i USA gjør det dermed vanskelig for Norge.

– Alt i alt gjør dette at det blir stadig vanskeligere for Norges Bank å komme i gang med sine rentekutt, avslutter hun.