På onsdag stengte New York-børsen i grønt over hele linjen der Nasdaq-indeksen steg 0,60 prosent til 18.291,62 poeng, mens Dow Jones steg 1,05 prosent til 42.512,00 poeng. S&P 500 stengte opp 0,71 prosent til 5.792,00 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 4,07 prosent ved stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,85 prosent.

Makro

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) la onsdag kveld frem et referat fra sitt siste rentemøte i september.

Fra referatet kommer det frem at medlemmene av komiteen var splittet ved avgjørelsen.

«Enkelte deltakere bemerket at de ville ha foretrukket en reduksjon på 25 basispunkter i målintervallet på dette møtet, og noen få andre indikerte at de kunne ha støttet en slik beslutning,» ifølge protokollen fra møtet i Federal Open Market Committee 17.-18. september.



Selv om enkelte av medlemmene var uenig i at styringsrenten skulle kuttes med 50 basispunkter, var det et «stort flertall» som var enig i kuttet som ble gjort.

Måtte overbevise

Makroøkonom i Handelsbanken Karine Alsvik påpeker at rentene har kommet betydelig opp i forkant av referatet.

– Rentene har steget markant i det siste og steg videre opp i dag i forkant av referatet. Vi så ikke stå store markedsbevegelser i etterkant, men det har altså skjedd en større oppjustering av forventningene i forkant. Referatet viser at det var diskusjon rundt størrelsen på kuttet i september og Powell har nok måtte jobbe litt for å overbevise majoriteten. Flere som støttet dobbelt kutt sa at de også kunne støttet et enkelt et, sier hun.

Alsvik viser til de sterke arbeidsmarkedstallene fra forrige uke om hvor mange kutt vi får videre i år.

– Etter sterke arbeidsmarkedstall forrige uke er det nå en sannsynlighet for at renten faktisk ikke settes ned i november. Prises nå inn kun 80% sannsynlighet for et enkeltkutt. Fordelingen blant medlemmene viser at det er en høy andel som kun venter ytterligere ett kutt (25 basispunkter) i år og ikke to kutt på 25 basispunkter, sier Alsvik.

Utviklingen i USA gjør det dermed vanskelig for Norge.

– Alt i alt gjør dette at det blir stadig vanskeligere for Norges Bank å komme i gang med sine rentekutt, avslutter hun.

Olje og krypto

Oljeprisen har hatt en turbulent høst og ligger nå like rundt 75 dollar per fat, både for brent og WTI-oljen. De siste ukene har oljeprisene svingt betydelig etter urolighetene i Midtøsten.

November-kontrakten på et fat WTI-olje falt 0,79 prosent til 72,96 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot falt 0,92 prosent til 76,72 dollar pr. fat.

Bitcoin endte ned 0,10 prosent til 60.923 dollar, mens Ethereum falt 1,13 prosent til 2.412 dollar.