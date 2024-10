Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Finansdepartementet endrer skattereglene like ofte som Trygve Slagsvold Vedum skifter underbukse . Det har medført et kraftig klasseskille for Sveits-flyktningene.

Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhlie surfer i eliteserien med de beste vilkårene sammen med Jens Rugseth og Kim Erla. Bjørn Maaseide er på andre nivå, Blystad-arven er enda et nivå under, mens Stein Erik Hagen og Øystein Moan havner på laveste nivå når de flytter.

Radarselskapet Novelda ble priset til over 1 milliard kroner i 2021 . Nå klarer ikke selskapet å betale regninger, og det jakter penger til en prising på bare 50 millioner kroner.

På eiersiden er det statlige venturefondet Investinor med snaut 25 prosent, etterfulgt av Runar Vatne og Folketrygdfondet. Høyt på aksjonærlisten er også Andenæs-familien, Tore Aksel Voldberg, Geir Førre og Simen Thorsen.

Tidligere EQT-topp Anders Misund har startet en stiftelse med 100 millioner kroner, som skal deles ut til barneidrett. Med på laget er Zucarellostiftelsen, som er startet opp av ishockeystjernen Mats Zuccarello Aasen.

Misund forklarer at det er en økende grad av økonomiske barrierer som gjør at barn og unge faller utenfor idretten og andre fritidsaktiviteter. Misundstiftelsen vil bidra til at flere barn får de mulighetene, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om rederarving og kunstsamler Petter Olsen, som ble begjært konkurs av Skatteetaten. Hovedbegrunnelsen var at Ramme gård ikke er egnet til å gi et overskudd. Hvordan man enn snur og vender på det. Og Olsen har ikke penger.

Det er trist, men en gåte, hvordan Petter Olsen kunne bruke 1,7 milliarder kroner på et lite hotell, en kafe og et galleri. Det kan aldri bli lønnsomt. Skatteetaten har rett, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Makro:

Norge: Inflasjon september, kl. 08.00

Norge: Produsentpriser september, kl. 08.00

UK: RICS boligpriser september, kl. 01.01

Japan: Bankutlån september, kl. 01.50

Japan: Produsentpriser september, kl. 01.50