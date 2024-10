Trump vil fjerne utlendingsskatt

USA krever inn skatter fra alle sine borgere, uavhengig av hvor de måtte bo i verden. Det har ført til at flere amerikanere har måttet skatte dobbelt, både til landet de er bosatt i tillegg til USA.

Nå har republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, sagt at han vil fjerne den doble beskatningen av amerikanere som bor i utlandet, ifølge flere medier.

I en uttalelse gjengitt i av Reuters og Financial Times var Trump tydelig på at han vil fjerne den doble beskatningen av amerikanere i utlandet, etterfulgt av formaninger om at folk må registrere seg for å stemme, og når de stemmer, må de stemme på ham.

De fleste amerikanere som bor utenfor landets grenser betaler i realiteten ikke skatt til USA, men innsending av selvangivelsen kan være en komplisert prosess. De som bor et sted som ikke har noen skatteavtale med USA er de som må betale skatt to ganger.

Skatten stammer fra den amerikanske borgerkrigen, da den ble utformet for å hindre at innbyggere flyktet for å slippe å betale for krigføringen.

Presidentvalget i USA avholdes tirsdag den 5. november.