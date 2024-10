I en analyse av Kongsberg Gruppen skriver SEB-analytiker Håkon Fuglu at konsensusforventningene har økt inn mot tredje kvartal 2024, samtidig som meglerhuset fortsatt ligger to prosent over når det gjelder EBITDA-resultatet.

Kongsberg Gruppen har annonsert planer for missilproduksjon både i Australia og USA, som kommer i tillegg til den nye fabrikken i Kongsberg. Fuglu forventer at veksten i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) vil komme raskt, og hever EBITDA-forventningene for 2024-2026 med 10-12 prosent.

Analysefakta Aksje: Kongsberg Gruppen

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 1.315 (1.130)

Kursmålet justeres opp fra 1.130 til 1.315 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Fuglu forventer at Kongsberg Gruppen vil rapportere et EBITDA-resultat på 1,97 milliarder kroner for tredje kvartal 2024, opp 21 prosent på årsbasis, og to prosent over konsensus. Inntektene estimeres til 12 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 20 prosent på årsbasis.

Marginene i Kongsberg Defence & Aerospace ventes å bunne ut på 17,3 prosent i første halvdel av 2025, mens Kongsberg Maritime ser sterke marginer, drevet av ettermarkedet og komplekse prosjekter. SEB ser betydelig vekstpotensial fra missilsatsingen, og anslår at missilsalget vil nå 14 milliarder kroner i 2026.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 1.093 kroner, opp 0,8 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.