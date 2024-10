- Caset med kinesiske aksjer er dødt

Kinesiske aksjer raser på rangeringslisten til verdens mest innflytelsesrike referanseindeks. Det er elendig nytt for alle fondssparere som investerer i globale fond, tungt vektet i Kina-aksjer.

Mens børsene i USA, Japan og Europa – men også vår egen Oslo Børs – nær fortløpende setter nye rekorder, går utviklingen i stikk motsatt retning i Kina. En av landets viktigste aksjeindekser, CSI 300-indeksen, har siden årsskiftet falt litt over en prosent, og er med det rundt 40 prosent under toppnivået i 2021.

Dette får nå dramatiske konsekvenser for hvor tungt kinesiske aksjer blir vektet i en helt sentral global referanseindeks, MSCI All-Country World Index. Vektingen kommer nå ned til bare to prosent, rapporterer Financial Times. I klartekst betyr dette at forvaltere som følger denne referanseindeksen i mindre grad enn før trenger å kjøpe like store poster med Kina-aksjer. Den reduserte aksjevektingen kutter dermed tilsiget av mange fondskjøpere og dermed en viktig kjøpergruppe inn i allerede svake kinesiske aksjemarkeder.

Norske fondskunder som har blitt overtalt til å investere sparepengene i fremvoksende økonomier, såkalte Emerging Markets (EM)-fond, bør ta en nøyere titt litt lenger bak i fondsprospektet. Om fondet har lagt seg på en høy Kina-andel, tyder mye på at det fortsatt vil hemme fondets avkastningstall etter de nye vektingsbestemmelsen i MSCI All Country World Index.

– Verre enn vi hadde sett for oss

En redusert Kina-vekting henger direkte sammen med svake kinesiske aksjemarkeder. Men selv etter de dype korreksjonene, som åpenbart har tatt ned selve prisingsmultiplene, får heller ikke Kina-børsene noen drahjelp fra internasjonale selvstendige kapitalmiljøer. Disse opererer på egen kjøl, gjennom aktiv forvaltning, og følger altså ikke referanseindeksen MSCI All Country World Index.

– Selve caset med kinesiske aksjer er fullstendig dødt. Ingen av våre kunder vil på noen måte investere her, og faktisk har jeg aldri før opplevd et større uttrekk av kinesiske fondsmidler enn tilfellet er nå, uttalte nylig Vincent Mortier til den britiske næringslivsavisen. Han er investeringsdirektør i Amundi, som er Europas største kapitalinstitusjon og tilbyr en rekke aktivt forvaltede aksjefond, også med mandater inn mot fremvoksende økonomier.