SEB-analytiker Thomas Svendsen forventer solide resultater for Storebrand i tredje kvartal, med en anslått vekst på 10 prosent på årsbasis. Det viktige forretningsområdet sparing er ventet å vise solid resultatvekst og økning i forvaltningskapitalen.

Svendsen fremhever at aksjen har hatt en sterk kursutvikling uten at konsensus for inntjeningsestimatene (EPS) har blitt justert vesentlig. Han hever nå kursmålet fra 126 til 130 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Analysefakta Aksje: Storebrand

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 130 (126)

For tredje kvartal forventer Svendsen at Storebrand vil rapportere et resultat på 1,2 milliarder kroner, opp fra 1,1 milliarder kroner samme kvartal i fjor. Resultatveksten er drevet av sterkere resultater innen sparing, garantipensjoner og skadeforsikring.

Innen sparing vil marginene trolig falle som følge av renteutviklingen. Samtidig er usikkerheten fortsatt høy innen skadeforsikring, spesielt med økningen i motorrelaterte skader og uføretrygd i Norge.

Forvaltningskapitalen forventes å vokse med 17 prosent på årsbasis, støttet av bedre finansmarkeder og en sterkere svensk krone.

Fredag omsettes Storebrand-aksjen for 119,30 kroner, ned 0,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.