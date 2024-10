UBS: Forventer oppgang på børsen

Bankene som fredag har levert tall har imponert, og blir til gjengjeld belønnet på den amerikanske børsen. UBS tror at bankene har satt standarden for rapporteringssesongen og at de sterke tallene vil fortsette, melder CNBC.

Ettersom at investorer sendte den amerikanske børsen ned etter svake inflasjonstall som viste lavere fall enn ventet kan de sterke tallene som ble rapportert fredag bidra til å snu sentimentet. Sterke tall fra JP Morgan, Wells Fargo og BlackRock førte til at S&P 500 snuste på toppnotering i åpningsminuttene, og ligger i rute til femte strake uke med oppgang.

UBS ser for seg at disse sterke tallene kun er starten, og at det kommer til å leveres sterke tall denne rapporteringssesongen. Dette mener de vil bidra til en solid oppgang på børsen.

«Selv om den samlede EPS-veksten for S&P 500 sannsynligvis vil avta til rundt 5-7 prosent (fra 11 prosent i andre kvartal), kommer en stor del av nedgangen fra energisektoren på grunn av lavere olje- og bensinpriser. Ser man bort fra energisektoren, bør S&P 500s inntjeningsvekst være på 8-10 prosent,» skrev banken i et notat til kundene sine.

Storbanken la til at de lavere energipriser bidrar til å redusere noe av prispresset på forbrukerne, og at det derfor er større sjanse for at selskaper i konsumsektoren kan overraske positivt. Og til tross for at inntjeningsveksten sprer seg, forventes det fortsatt at «Magnificent Seven» vil lede an.

Totalt sett burde denne positive resultatsesongen bidra til et sunt bakteppe for amerikanske aksjer, UBS bemerker at i år uten resesjon har S&P 500 i gjennomsnitt steget 17 prosent året etter at Federal Reserve begynner å senke rentene. Banken ser for seg at S&P 500 vil stige til 5.900 innen utgangen av året og 6.200 innen juni 2025. Dette er henholdsvis 2 og 7 prosent høyere enn hvor referanseindeksen stengte torsdag.