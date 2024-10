Wall Street: Tesla hardt straffet etter skuffende nylansering

Uken avsluttes med New York-børsen i grønt over hele linjen. Nasdaq-indeksen stengte opp 0,33 prosent, Dow Jones steg 0,97 prosent mens S&P 500 la på seg 0,61 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,08 prosent ved børsens stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,63 prosent til 20,38.

Dow Jones og S&P 500 kunne avslutte uken med toppnoteringer drevet av sterke kvartalstall fra bankaksjene JP Morgan, Wells Fargo og BlackRock.

Tesla

Torsdag viste Tesla-sjef Elon Musk frem Cybercab og Robovan under det eksklusive arrangementet «We, Robot» på Warner Bros-studioet i Burbank, California. Han kom ikke med detaljer om hvor bilene planlegges produsert, men antydet at en Cybercab vil koste under 30.000 dollar. Håpet er å starte produksjon innen 2027.

– Du kan sove og våkne opp uthvilt fremme, kunne Musk fortelle om under presentasjonen.

Aksjen svekket seg 8,78 prosent til 217,80 dollar. Analytikerne i Piper Sandler ble ikke imponert over lanseringen og kunne fortelle om at de ser for seg at aksjen vil falle i de neste kommende ukene i kjølevannet etter presentasjonen.

Aksjer som ble positivt påvirket av Tesla sin fremvisning var Uber og Lyft som begge var å finne på vinnerlisten på Wall Street med økninger på henholdsvis 10,78 og 9.59 prosent. Analytikere i Jeffries omtalte fremstillingen av Cybercab som et «best-case» utfall for Uber.

JP Morgan

Fredag meldte JPMorgan om et resultat etter skatt på 12,9 milliarder dollar, eller 4,37 dollar pr. aksje, i tredje kvartal 2024, mens inntektene gikk fra 40,7 til 43,3 milliarder dollar. Aksjen styrket seg markant med 4,44 prosent you 222,29 dollar.

«Selv om inflasjonen avtar og den amerikanske økonomien forblir motstandsdyktig, gjenstår flere kritiske problemer, inkludert store budsjettunderskudd, infrastrukturbehov, omstrukturering av handel og opprusting av militæret», sa Jamie Dimon administrerende direktør for bank-kjempen.

Wells Fargo

En annen storbank, Wells Fargo, var også ute med tall fredag. Resultat etter skatt kom inn på 5,1 milliarder dollar, eller 1,42 dollar pr. aksje, mens inntektene gikk fra 20,7 til 20,4 milliarder dollar. Aksjen steg 5,58 prosent til 60,97 dollar aksjen.

Makro

Produsentprisene (PPI) i USA hadde flat utvikling på månedsbasis i september, etter 0,2 prosents vekst måneden før. På årsbasis sank prisveksten til 1,8 prosent – det laveste på syv måneder – fra 1,9 prosent i august, viser ferske tall fredag.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 0,1 prosent på månedsbasis og 1,6 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.