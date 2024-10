Sveits underpresterer

Gjestekommentar: Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia i CMC Markets

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: CMC Markets

Sveits, alpelandet kjent for sine fantastiske fjell og politiske nøytralitet, har fått fornyet oppmerksomhet i norsk offentlighet de siste par årene som den foretrukne destinasjon for formuende norske skatteutflyttere. Zürich og Genève rangeres stadig blant verdens beste, men også dyreste, byer å bo i.

Sveits er nesten alltid å finne i eller nær toppen av ulike rangeringer av verdens beste økonomier, som BNP pr. innbygger, Index of Economic Freedom, Global Innovation Index og Global Competitiveness Report. Så hvordan kan det ha seg at det sveitsiske aksjemarkedet ikke holder følge med resten av Europa?

Slapp avkastning

SMI-indeksen på SIX-børsen i Zürich består av de 20 viktigste selskapene fra den bredere SPI-indeksen, og representerer dermed omtrent tre fjerdedeler av markedsverdien i det sveitsiske aksjemarkedet.

Hittil i år er SMI opp helt akseptable 8,8 prosent, men over de siste fem årene har den bare steget så vidt 20 prosent. I samme periode er hovedindeksen på Oslo Børs opp rundt 65 prosent, mens amerikanske S&P 500 har steget hele 95 prosent.

Det er liten tvil om at den rekordsterke sveitserfrancen har slått uheldig inn

SMI-indeksen er fortsatt seks prosent under sin all-time high fra romjulen 2021, mens en rekke andre indekser har nådd stadige nye toppnoteringer i inneværende år.

Uvanlig høy konsentrasjon

Den sveitsiske turistindustrien er det få direkte spor av i SMI-indeksen, men klokker er representert gjennom luksusvareselskapet Richemont og sjokolade gjennom matvarekonglomeratet Nestlé.

Ellers er det finans, farmasi og ingeniørdrevne selskaper som dominerer. Mange av de store, sveitsiske selskapene er blant markedslederne i sine respektive industrier, og har derfor stor prisingsmakt. Men her finnes det lite direkte eksponering mot kunstig intelligens og annen spennende teknologi som har drevet de siste års globale børsoptimisme.

I 2017 utgjorde «de tre store», Nestlé og legemiddelselskapene Roche og Novartis, hele 60 prosent av indeksen, og det ble da innført en regel om at intet selskap kan veie tyngre enn 18 prosent. For de som klager på at «Magnificent Seven»-aksjene utgjør rundt 35 prosent av S&P 500-indeksen, er det ingenting i forhold.

Les også Brutal konkurranse fra Kina Toyotas styreleder sier at 5,5 millioner jobber i bilindustrien er i fare på grunn av økt konkurranse fra elektriske biler.

Kuriøst nok er revolusjonen innen slankemedisiner en felles utfordring for alle de tre store, som har havnet på etterskudd sammenlignet med Novo Nordisk og Eli Lilly. Nestlé trues dessuten av mulig store endringer i hva og hvor mye folk spiser, mens Roche fortsatt sliter med å veie opp for bortfallet av den voldsomme salgsoppgangen fra coronamedisiner under pandemien.