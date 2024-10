Industriselskapet Endúr er blant børsvinnerne i sektoren så langt i år, med en oppgang på nesten 50 prosent siden årsskiftet.

Til tross for at oppgangen har gått noenlunde ubemerket av markedet, har flere bjellesauer kastet seg på oppgangen. Dette inkluderer Arne Blystad, som dukket opp på aksjonærlistene i april da aksjen sto i omtrent 50 kroner.

Etter å ha både kjøpt og solgt aksjer siden sommeren, tar Blystad nå et nytt jafs av aksjene i selskapet, som gjør han til den syvende største aksjonæren i selskapet.

Aksjen klatrer 1,60 prosent til 57,30 kroner mandag.

Sitter på aksjer til 60 mill.

Blystad eide 950.000 aksjer i Endúr i august, men solgte nesten 200.000 aksjer i to omganger i slutten av august og midten av oktober.

Ifølge Finansavisens Bjellesauer tok han derimot til å kjøpte ytterligere 243.925 aksjer i selskapet forrige uke, både gjennom investeringsselskapet Songa Capital og Songa Asset Management.

Transaksjonen utgjør en verdi på omtrent 14,09 millioner kroner, basert på gjennomsnittskurs ved handelsdagen.

Til sammen sitter Blystad på over én million aksjer i selskapet til en verdi på over 60 millioner kroner, basert på aksjekursen mandag morgen.

Det er derimot lommerusk sammenlignet med totale verdier Blystad har i verdier på Oslo Børs. Ifølge Bjellesau-tjenesten sitter han med 39 aksjer i porteføljen, til en verdi på 1,87 milliarder kroner.

Aksjeposten i Endúr er derimot hans sjette største investering, etter DOF Group, Schibsted, BlueNord, MPC Container Ships og Mowi.

Aksjekjøpet til Blystad ble, ifølge aksjonærlistene, gjort samme dag som Artec Holding, største eieren i Endúr og nærstående til styremedlem Bjørn Finnøy, solgte to millioner aksjer i selskapet.

Les også Stålbull på Skorstad-favoritt Endúr har gått som en kule på Oslo Børs i år. Likevel ser analytiker Petter Kongslie at aksjen har enda mer å gå på. – Dette er en av våre top picks, sier han.

Skorstad-favoritt

«Å investere med dyktige mennesker er kjernen i min investeringsfilosofi, og i Endúr finner du for tiden de aller flinkeste jeg hittil har møtt», sa investoren Ketil Skorstad til Finansavisen i slutten av august.

Skorstad har eid aksjer i Endúr helt siden fusjonen med Oceano for fire år siden og har siden gradvis bygget opp en stor eierpost. Nå er han tredje største eier med aksjer for over 150 millioner kroner, som gjør Endúr til en av Skorstads største investeringer på Oslo Børs.

Han har derimot brukt de siste månedene på å selge aksjer i selskapet, og siden august har han solgt 79.494 aksjer i selskapet gjennom investeringsselskapet Tigerstaden.

Lenger ned på aksjonærlisten finner man også Edvin Austbø som sitter på aksjer til en verdi på 36,7 millioner kroner.

Aksjonærlistene viser i hovedsak endringer tre dager etter handelen er gjennomført, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra kjøp og salg, men også andre transaksjoner som utlån til shorting.