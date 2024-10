Adm. direktør i B2 Impact, Erik Just Johnsen, gir seg som toppsjef. Inn kommer Trond Kristian Andreassen, nåværende styremedlem.

Styret har blitt enige om planen for lederskifte, som trer i kraft 1. desember.

– Selskapet har vist sin evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold, og vi har klart å redusere gjeld, opprettholde sterk kontantstrøm og styrke vår finansielle posisjon. Med selskapet i en solid posisjon er det på tide å overlate ledelsen, sier Johnsen.

Ekstrautbytte

Aksjen er opp 26,3 prosent så langt i år. I en separat børsmelding melder selskapet samtidig om et ekstrautbytte for 2023 på 0,60 kroner pr. aksje.

Selskapet ser for tiden økt markedsaktivitet, en voksende pipeline, og opprettholder investeringsmålet på 2,5 til 3 milliarder for 2024.

– Erik har vært avgjørende i en viktig overgangsfase for selskapet. Selskapet er nå godt posisjonert for videre vekst, og styret ønsker å takke ham for hans innsats, engasjement og resultatene han har oppnådd, sier styreleder Harald Thorstein.