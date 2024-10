– Det er en opplagt risikofaktor at vi fusjonerer og skifter navn. Alle endringer i kundeforholdet er en mulighet for svindlere, sier fagleder Marit Sola for antisvindel i Sparebank 1 Sør-Norge i en pressemelding.

Hun sier at kundene nå befinner seg i en modus som gjør at de lettere tror på folk som utgir seg for å være fra banken. Men hun understreker at verken de eller andre vil kontakte kundene om mistenkelige bevegelser eller hendelser.

– Vi vil derimot sperre kontoen umiddelbart og i hvert fall aldri be om Bank-ID, personnummer eller andre sensitive opplysninger. Husk at du aldri skal gi Bank-ID til noen. Verken banken, ektefellen eller andre, sier Sola.

Deres tall for svindel i august viste at det var 40 prosent flere svindelforsøk blant kundene i år, sammenlignet med i fjor.

(©NTB)